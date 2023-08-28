Кандидат в президенты США предложил признать новые российские регионы

Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами высказал предложение о возможном признании российского влияния в новых регионах. Он подчеркнул, что в случае, если Россия откажется от альянса с Китаем, он намерен осуществить данное действие. Рамасвами представил свою позицию в статье, опубликованной в издании The American Conservative.

реклама

В случае своего избрания президентом на выборах 2024 года, он обещает провести меры по укреплению российского контроля над занятыми территориями. Он также планирует предпринять шаги для предотвращения вступления Украины в НАТО в обмен на российский выход из военного союза с Китаем.

Рамасвами заявил о своем намерении снять санкции с России и способствовать ее возвращению на мировой рынок. Он подчеркнул, что считает Китай единственным выигравшим в конфликте на Украине. Он полагает, что успешное соглашение должно приносить пользу всем сторонам.

Ранее Владимир Зеленский, президент Украины, выразил стремление получить обеспечение безопасности по образцу Израиля. Это включает в себя не только предоставление оружия, но и передачу технологий, организацию тренировок, а также финансовую поддержку.