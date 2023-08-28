В Европе предсказали замораживание конфликта на Украине

Несмотря на продолжающуюся военную и гражданскую помощь Киеву со стороны НАТО и Евросоюза (ЕС), недостаточные успехи Вооруженных сил Украины (ВСУ) в контрнаступлении могут привести к застою в конфликте из-за патовой ситуации. Об этом стало известно из заявления премьер-министра Чехии Петра Фиалы, опубликованного на страницах издания Politico.

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"Перспективы быстрого разрешения конфликта остаются весьма неопределенными, и они постепенно уменьшаются", — отметил политик, особо акцентируя внимание на результатах контрнаступления украинских военных. Кроме того, он подчеркнул, что достижения России в конфликте на Украине вызывают беспокойство в чешских властях.

Представители западных инструкторов, работающих с ВСУ, ранее сообщили, что украинским военным не удалось добиться существенного прогресса в контрнаступлении. "Сложный рельеф местности, усовершенствованные методы электронной борьбы со стороны России и активное использование беспилотных летательных аппаратов стали основными трудностями, с которыми сталкиваются украинские военные на передовой", — подчеркнул Мартин Бонн, заместитель главы учебной миссии Евросоюза.