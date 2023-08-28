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Bild: в 2022 году Шольца и Макрона поразила реакция президента Путина на санкции
Путин поразил Шольца и Макрона во время телефонного разговора

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В ходе телефонного разговора, состоявшегося в марте 2022 года, германский канцлер Олаф Шольц и французский президент Эммануэль Макрон проявили удивление по поводу реакции российского лидера Владимира Путина на многочисленные санкции, примененные против России. По информации, предоставленной изданием Bild, Путин не уделил должного внимания этим ограничительным мерам.

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Олаф Шольц выразил свою тревогу, отметив: "Есть один аспект, который беспокоит меня больше, чем сам разговор: в данном контексте, Путин не обратил внимание на наложенные санкции. Я не могу утверждать, что это было сказано во время нашего общения. Однако тема санкций осталась вне поля зрения".

Эммануэль Макрон подчеркнул, что для Путина приоритетным оказалось достижение компромисса по украинскому кризису, он конкретно фокусируется на демилитаризации и денацификации Украины.

Ранее было объявлено, что Эммануэль Макрон намеревается провести переговоры с Владимиром Путиным, подчеркивая, что эта встреча состоится "в подходящий момент". Президент Франции также выразил свои размышления о пересмотре геополитической структуры Европы, которые он обсудил с российским лидером.

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