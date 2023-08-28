Макрон увидел в расширении БРИКС риск «фрагментации мира»

Президент Франции, Эммануэль Макрон, выразил обеспокоенность по поводу расширения группы БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), предостерегая от возможной "фрагментации мира". На пресс-конференции, которую можно было посмотреть на официальной странице Елисейского дворца в Facebook, Макрон подчеркнул важность предотвращения такого развития событий.

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Глава Франции подчеркнул, что включение новых участников в группу БРИКС свидетельствует о стремлении создать альтернативный мировой порядок, который считается "слишком западным". В свете натянутых отношений между Китаем и США, такой сдвиг также может привести к нарушению международного права и принятых правил в сфере международной торговли.

Эммануэль Макрон подчеркнул готовность Франции к диалогу со всеми партнерами для предотвращения возможных рисков. Он также отметил, что пересмотр мирового порядка может повлечь за собой ослабление позиции Запада и Европы. Существующая роль Совета Безопасности ООН и других международных организаций становится всё более спорной.

Важно подчеркнуть, что 24 августа лидеры стран БРИКС объявили о принятии в их ряды новых участников, включая Аргентину, Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию и Эфиопию.