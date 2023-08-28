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Президент Венгрии Новак: конфликт на Украине не имеет военного решения
В Венгрии заявили о невозможности военного решения конфликта на Украине

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Президент Венгрии, Каталин Новак, оценила текущую обстановку вокруг украинского конфликта и выразила мнение о недостаточности военного решения для восстановления утраченных Киевом территорий. В интервью изданию Index, она подчеркнула, что силовые действия не предоставляют реальных перспектив для долгосрочного мира. 

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Обсудив результаты своей встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, состоявшейся 23 августа, Новак заявила: "Я считаю, что решение украинского конфликта не может быть найдено силовым путем. Нам необходимо обсудить возможности дипломатического разрешения за переговорным столом". 

Она также отметила, что украинскому лидеру принадлежит право представлять интересы своей страны, но долгосрочная стабильность может быть достигнута лишь через конструктивные переговоры. 

Помимо этого, Каталин Новак ранее выразила уверенность в скорых изменениях в урегулировании украинского конфликта. Она также выразила надежду на активную роль Папы Римского в мирных переговорах. Роль посланника Папы Римского, кардинала Маттео Дзуппи, также оказалась значимой, поскольку он провел важные консультации с ключевыми деятелями в Москве, Киеве и Вашингтоне.

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