Избиратели США оценили негативные факторы преклонного возраста Байдена

Возраст президента США, Джо Байдена, стал одним из факторов, негативно влияющих на его общественную поддержку среди американцев. Согласно сообщению издания Associated Press (AP), опирающемуся на исследование Центра общественных отношений (AP-NORC), недавний соцопрос выявил данную динамику.

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В ходе проведенного опроса AP-NORC стало ясно, что возраст Джо Байдена вызывает опасения среди избирателей и может оказать негативное воздействие на его будущую предвыборную кампанию в 2024 году. Более трех четвертей опрошенных (77%) высказали мнение, что президент слишком стар для того, чтобы продолжать свои обязанности в течение следующих четырех лет. Такое мнение разделяют не только представители республиканской партии (89%), но и значительное количество демократов (69%).

Интересно, что лишь три процента опрошенных участников анкетирования описали бывшего президента США, Дональда Трампа, как "рассеянного", а всего один процент использовал атрибут "пожилой".

Важно отметить, что при вступлении в должность в 2017 году, Дональд Трамп стал самым старшим президентом в истории США, возрастом 70 лет, превзойдя предыдущий рекорд Рональда Рейгана, который стал президентом, находясь в возрасте 69 лет. Этот рекорд был побит Джо Байденом в 2021 году, когда он стал президентом в возрасте 78 лет.

Ранее Джо Байден делился своими размышлениями о том, каково это - оказаться на перекрестке возраста. "Ощущать, как тебя списывают со счетов и говорят, что твои лучшие дни позади - это сложно. Да, я понимаю это", - подметил глава государства с ноткой юмора.