Лавров усомнился в необходимости делать из БРИКС альтернативу G20

Сергей Лавров, глава Министерства иностранных дел России, выразил сомнения относительно необходимости превращения БРИКС в альтернативу G20. В интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1", Лавров подчеркнул, что расширение позиций БРИКС может способствовать укреплению его влияния в рамках G20.

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Глава МИД предположил, что подобное укрепление позиций может даже привести к практическому слиянию "Группы двадцати" и БРИКС. Он также напомнил заявление Владимира Путина о намерении России не наносить ущерб другим странам.

Важным событием стал прошедший с 22 по 24 августа саммит БРИКС в Йоханнесбурге. На этом мероприятии было принято решение пригласить новых участников в объединение. Более 40 стран выразили желание вступить, а 23 из них уже официально подали заявки.

В настоящее время в состав БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка. С 2024 года планируется вступление Аргентины, Египта, Эфиопии, Ирана, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов, если они примут приглашение.

Лавров также подчеркнул неготовность стран БРИКС ввести общую валюту. Он рассказал о пуле резервных валют, который может стать первым шагом к облегчению использования национальных валют и, в будущем, к созданию альтернативной платежной системы.