Венгрию и Польшу заподозрили в желании вторжения на Украину

Известный бывший американский разведчик Скотт Риттер высказал предположение о возможности вторжения Венгрии и Польши на территорию Украины после завершения специальной военной операции. Его анализ был представлен в интервью Dialogue Works.

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Риттер поднимает важный вопрос: что может остановить Венгрию от осуществления вторжения и аннексии Закарпатья, где живёт венгерское население? Также обсуждается предотвращение вмешательства Польши в Волынскую область. Экс-разведчик считает, что эти страны могут быть склонны к военным действиям.

Анализ Риттера предполагает возможные тяжелые территориальные убытки для Украины, с потенциальным образованием небольшого государства без промышленной базы.

С другой стороны, польские власти выразили готовность направить свои вооруженные силы в зону украинского конфликта для поддержки Украины против России. Это заявление было сделано журналистом из Myśl Polska.

Статья также подчеркивает, что представители правительства в Польше все чаще используют воинственную риторику. Например, премьер-министр Матеуш Моравецкий на годовщине Варшавского восстания подчеркнул, что истинный сторонник свободы должен быть готов пожертвовать собой ради этой свободы.



