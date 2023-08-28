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Al Arabiya: в Нигере началась демонстрация у военной базы Франции
В Нигере началась демонстрация против присутствия французских вооруженных сил

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В Нигере началась массовая демонстрация, направленная против присутствия французских вооруженных сил в данном регионе. Эту информацию передает телеканал Al Arabiya.

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Согласно имеющимся данным, протестующие собрались в районе военной базы в столице Ниамей. Одним из главных требований участников акции стало: "Мы настаиваем на том, чтобы Франция покинула нашу страну и забрала свое вооружение с собой".

Участники протеста выразили свое неудовольствие тем, что вмешательство Франции мешает Нигеру распоряжаться своими природными ресурсами. Текущее количество демонстрантов оценивается в несколько десятков человек.

Одновременно с этим военные и сотрудники полиции Нигера усилили охрану вокруг посольства Франции. Охраняемая зона остается стабильной и под контролем - подтвердил информационный канал.

Слова официального представителя внешнеполитической службы Европейского союза, Петера Стано, свидетельствуют о том, что ЕС выразил готовность поддержать любые шаги, предпринимаемые Экономическим сообществом стран Западной Африки (ЭКОВАС) в отношении Нигера. Тем не менее, в Евросоюзе также подчеркивают важность урегулирования ситуации дипломатическим путем.

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