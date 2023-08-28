В Германии заявили о возможном конце карьеры Шольца

В случае выявления доказательств того, что канцлер Германии Олаф Шольц предоставил ложные показания по делу Cum-Ex, связанному с финансовыми махинациями банка Warburg, его политическая карьера подвергнется угрозе. Такую точку зрения выразил лидер немецкой оппозиционной партии, Христианско-демократического союза (ХДС), Фридрих Мерц, в заявлении, процитированном агентством РИА Новости.

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"В случае установления факта того, что канцлер дал заведомо ложные показания в связи с налоговым скандалом, связанным с банком Warburg, это может привести к серьезным политическим последствиям для него", - подчеркнул парламентарий. Он также подчеркнул, что Шольцу следует как можно скорее прояснить ситуацию, поскольку его молчание также наносит ущерб репутации Германии.

Международная группа журналистов впервые обнародовала детали мошеннической схемы в 2017 году. Исследование выявило, что представители европейской финансовой элиты получали миллиарды евро из бюджетных средств как возврат налогов на дивиденды от акций, на которые они фактически не платили налоги. Официальные представители Германии утверждают, что ущерб для страны от этой схемы оценивается в 10 миллиардов евро.