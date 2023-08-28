Евросоюз планирует развернуть новую военную миссию в Африке

Европейский союз планирует запустить новую военную миссию в странах Западной Африки с целью оказать поддержку в борьбе с террористическими угрозами. Сообщается, что информация об этом поступила из надёжных источников и была опубликована в немецкой газете "Welt am Sonntag".

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Решение о возможной миссии ожидается в октябре. По данным собеседников издания, представители полиции и военных, число которых пока не определено, будут размещены в странах региона, таких как Кот-д'Ивуар, Гана, Того и Бенин.

Предположительно, вопрос о новой военной миссии может быть обсужден в ходе осенних встреч глав министерств иностранных дел стран-членов ЕС. Инсайдеры газеты утверждают, что миссия будет направлена на укрепление местных сил безопасности и предоставление им технической поддержки.

Представитель внешнеполитической службы ЕС, Петер Стано, ранее заявил, что Евросоюз готов поддержать меры, предпринимаемые Экономическим сообществом стран Западной Африки (ЭКОВАС) в отношении Нигера. Он выразил надежду на решение конфликта путем дипломатического урегулирования.

Срок ультиматума ЭКОВАС, призывавшего к освобождению президента Мохамеда Базума и восстановлению конституционного порядка, истек 7 августа. В случае невыполнения требований, ЭС готов осуществить военное вмешательство.