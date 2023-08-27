Румыния пообещала удвоить транзит украинского зерна

В ближайшие два месяца Румыния планирует значительно увеличить объем транзита украинского зерна через свою территорию, увеличив его с 2 до 4 миллионов тонн в месяц. Этот шаг будет предпринят независимо от действий со стороны России, как подчеркнул премьер-министр Марчел Чолаку в интервью Financial Times.

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Важно отметить, что, согласно данным главы румынского правительства, в течение 2023 года Украина сможет успешно экспортировать около 40 миллионов тонн зерна. В свою очередь, Румыния активно работает над облегчением процесса этого экспорта. Для этого страна увеличивает пропускную способность порта Констанца и модернизирует соответствующие инфраструктуры. Также в планах инвестирование в Сулинский канал, который связывает Дунай и Черное море.

Дополнительные усилия также включают расширение автомобильных пунктов пропуска через границу и совершенствование железнодорожной инфраструктуры вблизи границы с Украиной для более оперативной перевалки грузов. Президент также подчеркнул, что через территорию Румынии планируется перевозить до 60% украинского экспорта зерна.

11 августа в портовом городе Галац в рамках переговоров с участием представителей США, ЕС, Румынии, Украины и Молдавии были обсуждены альтернативные пути экспорта украинского зерна. После этих переговоров Румыния впервые официально объявила о своем намерении удвоить объем транзита. США также подтвердили свою готовность помогать соседним странам в совершенствовании логистики и улучшении перевалки грузов через границу.