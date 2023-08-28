Румыния скоро получит документы для подготовки ВСУ на F-16

Румыния готовится предоставить необходимые документы для обеспечения подготовки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на истребителях F-16. Эту информацию прокомментировал Марчел Чолаку, премьер-министр Румынии, и сообщает об этом Financial Times.

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В ближайшие дни ожидается завершение оформления документов для пилотов, что будет последним этапом. Процесс логистики также уже подготовлен, подчеркнул Чолаку.

Он также выразил осведомленность о том, что конфликт на Украине существенно повлиял на бюджет Румынии из-за увеличения военных и инфраструктурных затрат. Согласно данным Центробанка Румынии, дефицит бюджета в текущем году может достигнуть 7,5% ВВП, что значительно превышает целевой показатель в 4,4%.

Ранее эксперт по военным вопросам из Newsweek, Марк Дэвис, высказал мнение о трудностях, с которыми столкнется украинская армия в контрнаступлении. По его мнению, даже поставки истребителей F-16 не окажут существенного воздействия на способность Киева сопротивляться российским войскам.







