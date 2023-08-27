В Италии признали провал стратегии НАТО в отношении Украины

Итальянский политик и бывший премьер-министр Джузеппе Конте выразил свое мнение о стратегии НАТО в отношении Украины. В сообщении, опубликованном на платформе Facebook (запрещенной в России) компании Meta, он выразил критику в адрес подхода альянса.

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По мнению Конте, долгосрочная стратегия НАТО, основанная на многократных военных поставках на Украину и стремлении к эскалации конфликта, не дала желаемых результатов. Он подчеркнул, что примененные тактики не привели к разгрому российских военных сил и не вызвали распада ее армейских подразделений.

Конте также отметил, что введенные антироссийские санкции не привели к серьезным экономическим потрясениям в России, и западные действия не привели к изоляции страны. Ссылаясь на завершившийся саммит группы БРИКС, он подчеркнул, что Россия остается активным участником мировой арены.

Ранее на Украине высказывались обвинения в адрес Запада за недостаточную решительность в поддержке украинской стороны, включая поставки военной техники. Посол Украины в Германии Алексей Макеев выразил недовольство этим подходом.