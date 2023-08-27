Посол России рассказал о просьбе ЦАР помочь обеспечить безопасность

В ходе конституционного референдума Центрально-Африканская Республика (ЦАР) обратилась за содействием к России в вопросах обеспечения безопасности. Как стало известно из заявления посла России Александра Бикантова, ЦАР обратилась к Москве после того, как Многопрофильная комплексная миссия ООН по стабилизации в ЦАР (МООНСЦАР) отклонила их запрос.

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По словам посла, детали о количестве российских военных инструкторов, участвующих в операции, не раскрываются. Тем не менее, благодаря помощи России, референдум прошел без инцидентов.

Интересно, что на постоянной основе в ЦАР находятся 1890 российских военных инструкторов. Это стало известно из ранее предоставленной информации Бикантова. Отмечается, что власти ЦАР выразили интерес в дополнительной помощи и отправили соответствующий запрос в Совет Безопасности ООН.

Ранее Россия оказала поддержку армии ЦАР, содействуя разгрому нелегальных вооруженных формирований. Власти ЦАР высоко оценили вклад российских специалистов в подготовке военных, полицейских и жандармерии.