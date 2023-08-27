Экс-советник Буша оценил вероятность сближения России и США

В своей статье для издания The Nation Томас Грэм, бывший советник президента США Джорджа Буша по вопросам России и Евразии, провел анализ возможности приближения России и США.

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Согласно его точке зрения, в настоящее время переход от напряженных отношений к сотрудничеству между двумя странами затруднен из-за украинского конфликта и глубокого разрыва. Грэм указал, что эта ситуация сохранится, пока конфликт остается актуальным. Однако он выразил надежду на возникновение новой возможности для улучшения отношений после завершения острой фазы конфликта.

Грэм подчеркнул необходимость извлечения уроков из ошибок, допущенных администрацией Буша при попытках ограничить влияние России на постсоветском пространстве. Он предложил, что США могли бы способствовать развитию экономических связей между Украиной, Европой и Россией, а также поддерживать нейтральное положение Киева.

Ранее журналист Дэнни Хайфон высказал мнение о необходимости уступок со стороны Запада, чтобы достичь мира и прекратить конфликт на Украине.