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Дипломат США Джатрас заявил о способности РФ обеспечить стабильность на Украине
В США назвали условие для стабильности на Украине

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Гарантия стабильности как на Украине, так и на мировой арене предполагает согласование условий со стороны России, заявил американский эксперт в области международных отношений, Джим Джатрас, в интервью программе «Соловьев Live».

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По его мнению, будущее Украины и, соответственно, безопасность Европы и мира зависят от того, какие условия определит Россия. Это становится необходимым аспектом для достижения долгосрочной стабильности в этом регионе.

Джатрас также выразил критику в адрес западных политиков, обвинив их в неразумности и неприятии альтернативных точек зрения. Он призвал к осторожности в соглашениях с ними, подчеркнув, что им нельзя доверять.

По ранее высказанным Джатрасом утверждениям, Запад демонстрирует нежелание придавать должное значение Украине и ее народу, используя их в качестве «расходного материала».

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