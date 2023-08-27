Американский беспилотник опасно сблизился с российским самолетом в Сирии

Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) под руководством заместителя начальника Вадима Кулитя сообщил о недавнем инциденте в Сирии. Согласно предоставленной информации, американский беспилотник MQ-9, принадлежащий коалиции, оказался в опасной близости к российскому истребителю Су-35 ВКС России над районом Эт-Танф. Событие произошло 25 августа на высоте около 7,2 тысячи метров. Инцидент отмечен как особенно опасный, так как Су-35 выполнял запланированный полет вдоль южной границы Сирии.

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Кулить также подчеркнул, что американская коалиция неоднократно нарушала протоколы деконфликтации в этом регионе. За последние сутки было зафиксировано 11 нарушений. В числе нарушителей – 17 различных случаев, включающих четыре пары истребителей F-35, пару истребителей F-16, две пары истребителей Typhoon, а также три многоцелевых беспилотника MQ-1C.

Ранее, 19 августа, поступила информация о подобном инциденте, когда истребители F-35, принадлежащие американской коалиции, также совершили опасное сближение с российскими истребителями Су-35 над Сирией.