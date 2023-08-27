Маск раскритиковал действия Минюста США

Илон Маск, американский предприниматель и основатель компаний Tesla и SpaceX, предложил необычное решение в контексте иска, поданного Министерством юстиции США против SpaceX. В своем сообщении на платформе X (бывший Twitter), он посоветовал ведомству подать иск на себя.

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Этот необычный ход Маска связан с обвинениями о дискриминации беженцев при найме в SpaceX, за которые ведомство подало иск. Поддерживая идею профессора экономики Алекса Табарукка о том, что только американцы имеют право на подачу заявлений на работу, Маск подчеркнул ироничную ситуацию, в которой Минюсту США придется рассмотреть иск против собственных действий.

Он также подчеркнул "слишком ироничную" природу данной ситуации. Ранее Илон Маск также заявлял о намерении подать иск против фонда "Открытое общество" Джорджа Сороса с целью защиты свободы слова.