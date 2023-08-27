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Экс-разведчик Скотт Риттер предрек Украине сдачу Харькова без боя
Украине предрекли сдачу Харькова без боя

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Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что в случае атаки со стороны России, Вооруженные силы Украины (ВСУ) предпочтут не вступать в бой за Харьков, а оставят его без сопротивления. Риттер поделился своим мнением в ходе интервью на проекте U.S. Tour of Duty, видеозапись которого доступна на платформе Rumble.

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Согласно его оценке, украинцы вряд ли превратят Харьков в оборонительную крепость. Он считает, что в случае сдвига украинской линии обороны, ВСУ предпочтут отступить на противоположный берег реки Днепр, вместо попыток удержания Харькова.

Ранее Олег Соскин, бывший советник бывшего украинского президента Леонида Кучмы, выразил беспокойство по поводу потенциальной потери Купянска и Харькова. Он подчеркнул, что ВСУ не были должным образом подготовлены к противостоянию с Российской армией.

Слова Риттера о том, что украинским военным трудно будет обратить ход событий в свою пользу и что поставки западной военной техники не смогут кардинально изменить ситуацию на поле боя, также вызвали внимание.

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