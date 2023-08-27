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Экс-аналитик ЦРУ Джонсон предрек Зеленскому конфликт с украинскими военными
Зеленскому предрекли конфликт с украинскими военными

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Экс-аналитик Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Ларри Джонсон предсказал, что президент Украины Владимир Зеленский в ближайшем будущем может столкнуться с конфликтом с украинскими военными. Данное мнение было высказано им в ролике, опубликованном на YouTube-канале Dialogue Works.

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"Я убежден, что в определенный момент в недалекой перспективе у Зеленского возникнет конфликт с военными. Это особенно актуально, учитывая неудачное противостояние и затруднения в продвижении операции," - заявил Джонсон, обсуждая взаимодействие между Зеленским и Вооруженными силами Украины (ВСУ).

Ветеран аналитической службы ЦРУ также подчеркнул, что в будущем политические деятели могут начать обвинения армии в неудачах на боле боя, в то время как военные, в свою очередь, могут обвинить политиков. Он также подчеркнул, что военнослужащие обладают доступом к оружию, в отличие от политиков.

В этом  месяце Ларри Джонсон заявил, что Россия выпускает в семь раз больше боеприпасов, чем Украина, что ведет к значительным потерям в украинских Вооруженных силах. Он привел спутниковые снимки, подтверждающие эту тенденцию, в качестве доказательства.

Ранее также было объявлено, что Зеленский обвинил главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в неудаче контрнаступления.

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