Захарова назвала антироссийским саммит США, Японии и Южной Кореи

Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ, высказала свою оценку недавнему трехстороннему саммиту между США, Японией и Южной Кореей. По ее мнению, этот саммит несет антироссийский и конфронтационный характер. Ее точка зрения была приведена в интервью агентству РИА Новости.

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Согласно Захаровой, сотрудничество указанных стран на саммите направлено на ограничение влияния России и Китая. Она считает, что заключенные договоренности на саммите можно интерпретировать как попытку возрождения атмосферы холодной войны с образованием геополитических блоков в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Захарова выразила сожаление по поводу того, что Япония и Южная Корея принимают "антироссийские и синофобские нарративы" со стороны США. Она также подчеркнула, что действия Южной Кореи, направленные "против дружественных отношений" с соседними странами, а также способствуют ухудшению общей обстановки.

По результатам саммита Япония, США и Южная Корея заявили о готовности возобновить диалог с КНДР без каких-либо предварительных условий.

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан подчеркнул, что США не планируют создавать формальных военных альянсов, аналогичных НАТО, с Японией и Южной Кореей.