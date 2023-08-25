Германия впервые поставила на Украину ракеты для комплексов Patriot

Германия впервые осуществила поставку ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot на Украину. Об этом сообщает официальное заявление, опубликованное на веб-сайте немецкого правительства.Тем не менее, количество поставленных ракет для ЗРК Patriot, переданных украинской стороне, остается неуточненным в данной информации.

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Ранее было достигнуто соглашение между правительством Германии и оборонным концерном Rheinmetall о проведении ремонта 30 боевых машин Leopard для Украины. Эти танки входят в парк из 49 единиц, приобретенных Rheinmetall у бельгийской частной оборонной компании OIP Land Systems. Некоторые из танков находятся в настолько плохом состоянии, что их планируется использовать исключительно как источники запасных компонентов.