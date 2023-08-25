В США предупредили Украину об уменьшении военной помощи в 2024 году

Согласно докладу, опубликованному в Wall Street Journal (WSJ), в течение 2023 года США осуществили ряд поставок военной помощи Украине, которые оказались значимыми для успешного проведения контрнаступления. Однако в следующем году, то есть в 2024, ожидается сокращение объемов такой помощи.

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WSJ провела анализ, из которого следует, что за прошедшие годы было выделено вооружений на сумму около 43 миллиардов долларов. Тем не менее, прогнозируется, что в будущем году этот объем уменьшится.

Источник, ранее занимавший высокий пост в администрации США, подчеркнул сложность достижения таких объемов помощи. Он отметил: "Повторить подобное вновь невозможно. Такие ресурсы недоступны".

Ранее потенциальные кандидаты в президенты США, Вивек Рамасвами и Рон Десантис, провели дебаты по вопросу о необходимости оказания финансовой поддержки Киеву.