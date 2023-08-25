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Экс-разведчик Риттер: после обороны российская армия может двинуться на Одессу
В США предупредили Украину о возможных территориальных потерях

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Анализ ситуации показывает, что в случае укрепления обороны на фронте и замедления наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), российские вооруженные силы могут принять решение о направлении своих действий на Одессу. Экс-разведчик Вооруженных сил США, Скотт Риттер, в эксклюзивном интервью журналисту Гарланду Никсону, подчеркнул этот потенциальный ход событий.

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Риттер высказал опасение о возможных территориальных утратах Украины, предполагая, что при отступлении ВСУ к реке Днепр, Россия может начать активные операции в направлении Одессы. Экс-разведчик основывает свои выводы на многолетнем опыте работы в сфере разведки, что придает его мнению значимость.

Важно также отметить, что Риттер подчеркнул возможные последствия для Украины в случае отсутствия диалога с Россией. Он предупреждает, что это может привести к утрате контроля над выходом к Черному морю и городом Харьков. Николя Саркози, бывший президент Франции, высказал аналогичную точку зрения, подчеркивая, что решение конфликта требует дипломатического урегулирования. Он подчеркнул серьезность ситуации в Европе и необходимость предотвращения дальнейших напряжений.

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