Стало известно о попытках США и Украины «оживить» контрнаступление ВСУ

Свежие дискуссии между американскими и украинскими чиновниками стали центром внимания в последние недели. По информации газеты The Wall Street Journal (WSJ), стороны обсуждают стратегические изменения в плане контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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WSJ отмечает, что сфокусированный диалог между Вашингтоном и Киевом связан с пересмотром подхода к общевойсковой подготовке, которую американцы предоставляли украинским военнослужащим для контрнаступления на южном фронте.

Американские военные эксперты настаивают на возвращении к углубленной общевойсковой подготовке, проведенной на союзных военных базах в Европе. Их план включает сконцентрированный подход для дефорсирования российской обороны и достижения преимущественного положения у Азовского моря.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил желание развить контрнаступление ВСУ. Он подчеркнул: "Будем следить за результатами, я верю в наши силы". Зеленский также подчеркнул, что в условиях стремления к миру украинские силы работают на полную мощность.