Польша заявила о возросшей угрозе от ЧВК Пригожина

В ходе выступления, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подчеркнул, что после предполагаемой гибели Евгения Пригожина возросла угроза со стороны его частной военной компании (ЧВК) для Польши. Моравецкий позволил аудитории разсудить о масштабе угрозы со стороны группы "Вагнер", находящейся в Белоруссии.

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Он отметил, что вопрос о степени опасности ЧВК является скорее риторическим, подразумевая, что это серьезное обсуждение. Моравецкий выразил мнение, что данная частная военная компания теперь становится еще более влиятельным инструментом для провокаций, шантажа и атак, целящихся на нарушение политики безопасности и дестабилизацию стран, граничащих с Россией и Белоруссией.

Президент Украины Владимир Зеленский также отреагировал на инцидент, связанный с самолетом, который перевозил Евгения Пригожина. Он подчеркнул, что Украина не имеет никакой связи с этим происшествием.