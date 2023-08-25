Лавров выступил против членства Германии и Японии в Совбезе ООН

В настоящий момент невозможно рассматривать возможность включения ФРГ и Японии в число постоянных членов Совета Безопасности ООН, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Эта информация была передана агентством ТАСС.

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Лавров подчеркнул, что "нельзя и думать о том, чтобы Германия и Япония присоединились к Совету Безопасности на постоянной основе, так как это только усугубило бы дисбаланс". Он отметил, что в настоящее время "более трети существующих членов Совета представляют страны, входящие в так называемый 'золотой миллиард', в то время как интересы остальных восьми миллиардов людей на планете не имеют должного отражения в работе Совета ООН".

Ранее Лавров подчеркнул, что Россия нацелена на расширение числа членов Совета ООН, включая страны Азии, Африки и Латинской Америки. В настоящее время Совет состоит из пяти постоянных членов и десяти временных. Страны, имеющие статус постоянных членов, включают Россию, Китай, Великобританию, США и Францию.