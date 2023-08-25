Расширение БРИКС назвали победой Китая и России

Шесть стран, включая Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южно-Африканскую Республику (ЮАР), приняли решение о присоединении к организации БРИКС других стран. Это событие является ярким свидетельством укрепления влияния Москвы и Пекина в контексте их противостояния с Западом. По материалам издания The Wall Street Journal (WSJ) можно утверждать, что высокопоставленные лидеры, включая Си Цзиньпина из Китая и Владимира Путина из России, настаивали на расширении этого блока в свете глобальных геополитических и экономических вызовов, стоящих перед ними со стороны Запада. Их логика заключается в том, что новые участники придадут больший вес развивающимся странам, что будет более соответствовать их реальной важности в мировом масштабе.

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Китай стремится укрепить свои связи с регионами Африки, Азии и Латинской Америки, которые исторически относятся к Западу с некоторой недоверчивостью. С другой стороны, Россия планирует активно искать новые рынки и союзников с целью смягчить воздействие санкций, наложенных на нее из-за ее действий, включая военные операции на территории Украины.

Ранее на саммите было объявлено о вступлении в организацию новых государств, включая Аргентину, Египет, Иран, Саудовскую Аравию, Эфиопию и ОАЭ. Президент ЮАР, Сирил Рамафоса, подтвердил эту новость.







