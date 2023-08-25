реклама
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен совершить официальный визит в Сочи 4 сентября, где состоится встреча с российским лидером Владимиром Путиным. Информацию предоставил дипломатический источник, цитируемый ТАСС.
реклама
"Запланировано проведение встречи президентов на территории России, возможно, 4 сентября, в городе Сочи," - отметил представитель агентства.
Согласно предыдущим сообщениям турецкой газеты "Yeni Şafak", ключевой темой обсуждения между Путиным и Эрдоганом станет сделка по поставке зерна и ее возобновление. Источники издания отмечают, что Турция высказывает беспокойство по поводу поставок украинского зерна без участия России.