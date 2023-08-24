В ЕС отреагировали на инцидент с самолетом Пригожина

Заявление официального представителя внешнеполитической службы Европейского союза (ЕС) Петера Стано гласит, что на данный момент у ЕС нет подтвержденной информации относительно инцидента, связанного с Евгением Пригожиным. Как сообщает информационное агентство РИА Новости, в своем заявлении Стано подчеркнул, что многие события в России требуют дополнительной проверки, и ЕС не рассматривает это в качестве своей задачи комментировать текущую ситуацию.

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По его словам: «Мы видели информацию о произошедшем авиационном происшествии, но, как и во многих других случаях в России, сложно подтвердить данную информацию, и это не входит в наши обязанности предоставлять комментарии по этому поводу». Он также отметил, что ЕС не намерен комментировать возможные последствия, связанные с инцидентом.

Кроме того, официальный представитель подчеркнул, что в Польше возникли опасения относительно Частной военной компании (ЧВК), связанной с Евгением Пригожиным. Заместитель министра финансов и региональной политики Польши Марцин Хорал выразил необходимость защитить границу страны, создать систему государственного иммунитета и укрепить вооруженные силы.







