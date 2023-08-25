Байден анонсировал новые антироссийские санкции

24 августа, в четверг, Соединенные Штаты Америки планируют огласить о новых антироссийских санкциях. Об этом сообщил американский лидер Джо Байден. Его официальное заявление было опубликовано на официальном сайте Белого дома.

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Президент отметил, что целью новых санкций является привлечение к ответственности тех, кто причастен к принудительным перемещениям и депортациям, а также возврату украинских детей к их семьям. Тем не менее, Байден не уточнил детали конкретных санкций, которые будут введены.

Кроме того, Джо Байден передал поздравления Украине с Днем независимости. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать Киев в его борьбе за свободу.

Согласно новой информации, США приняли решение наложить санкции на 11 граждан Российской Федерации, а также на детский центр "Артек". Среди ограниченных лиц оказалась даже Аймани Кадырова, мать главы Чечни Рамзана Кадырова.

В предыдущих заявлениях глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок выразила мнение, что ранее введенные санкции против России в связи с украинским конфликтом не достигли ожидаемого эффекта.