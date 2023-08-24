Китай пообещал выделить 10 миллиардов долларов на глобальное развитие

Китай намерен учредить фонд на сумму 10 миллиардов долларов, предназначенный для поддержки глобальных целей устойчивого развития. Эту инициативу поддержал лидер страны Си Цзиньпин, как сообщает РИА Новости.

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Согласно его словам, на данный момент уже сформирован Фонд глобального развития и сотрудничества "Юг-Юг" в размере 4 миллиардов долларов. По планам, китайские финансовые учреждения в ближайшем будущем создадут новые фонды на общую сумму 10 миллиардов долларов, предназначенные для реализации глобальных инициатив в области развития.

Ранее руководитель КНР отметил, что в мировой политике все еще существуют стереотипы времен холодной войны, и он охарактеризовал текущую геополитическую обстановку как напряженную. В связи с этим Си Цзиньпин призвал к углублению политического сотрудничества, расширению кооперации в сфере безопасности и поддержанию мира и стабильности.