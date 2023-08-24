В России предложили реформировать ООН

Реформы в ООН должны ориентироваться на обеспечение строгого и всеобъемлющего выполнения принятых организацией решений всеми ее членами. Важным шагом является расширение состава Совета Безопасности с учетом интересов различных стран. Сенатор Совета Федерации, Григорий Карасин, выразил свою точку зрения по этому вопросу в интервью «Ленте.ру».

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Подчеркнув важность увеличения численности Совета Безопасности ООН, Карасин отметил, что это позволит учитывать интересы всех регионов, включая Ближний Восток и Африку. Он также подчеркнул, что необходимо гарантировать, чтобы решения, принятые органами ООН, выполнялись всеми странами-членами без исключения. Политик выразил обеспокоенность тем, что некоторые государства, принадлежащие к западным странам, игнорируют решения органов ООН в связи с национальными интересами.

Карасин также подчеркнул, что расширение группы БРИКС придает организации новый статус и способствует более активной защите своих интересов на мировой арене. Он подчеркнул, что БРИКС не стремится стать конкурентом для других международных объединений, а наоборот, ищет пути спокойного взаимодействия и сотрудничества для развития международного сообщества.

На последнем саммите БРИКС в ЮАР была опубликована декларация, подчеркивающая необходимость реформирования Совета Безопасности ООН и обсуждения мер по обеспечению более эффективного функционирования организации.