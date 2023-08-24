Какие страны войдут в объединение

На саммите лидеров стран БРИКС было достигнуто соглашение о приеме шести новых членов: Аргентины, Египта, Ирана, Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии и Эфиопии. Эти государства начнут свое полноправное членство с 1 января 2024 года, и при этом официальное название организации, а именно БРИКС, останется неизменным.

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Процесс расширения состава БРИКС стал ключевой темой на саммите в Йоханнесбурге. Последний раз организация расширилась в 2010 году, когда ЮАР присоединилась к уже существовавшей "большой четверке" из Бразилии, России, Индии и Китая.

Перед началом саммита более 40 стран выразили интерес в присоединении к БРИКС, и из них 23 подали официальные заявки. Кроме уже упомянутых шести государств, официальные заявки также представили Алжир, Бангладеш, Бахрейн, Белоруссия, Боливия, Венесуэла, Вьетнам, Гондурас, Индонезия, Казахстан, Куба, Кувейт, Марокко, Нигерия, Палестина, Сенегал и Таиланд.

Основной результат саммита заключается в согласовании критериев и процедуры для приема новых членов. Этот шаг открывает двери для будущего расширения организации и привлечения других государств в качестве стран-партнеров. Президент России Владимир Путин отметил, что этот процесс был сложным, и выразил признательность президенту ЮАР Сирилу Рамафосе за его дипломатическое мастерство в этой работе.