Несмотря на санкции и благодаря хорошему урожаю

Президент России Владимир Путин объявил о бесплатных поставках зерна в Африку, несмотря на санкционные ограничения. Эту информацию распространило агентство ТАСС.

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Путин отметил, что Россия решительно продвигает эту идею, несмотря на созданные санкции, которые осложняют транспортировку, страхование и финансовые операции.

Решение было принято после успешного второго экономического и гуманитарного саммита «Россия — Африка», где были достигнуты договоренности о гуманитарных поставках зерна. По этим соглашениям Россия планирует отправить в Африку от 25 до 50 тысяч тонн зерна. Это стало возможным благодаря высоким урожаям зерна в последние годы.

Президент подчеркнул, что ранее он обещал российское зерно Африке. Поставки будут осуществляться в рамках гуманитарной программы ООН. Несмотря на ограничения, Россия уже успела экспортировать в Африку 10 миллионов тонн зерна только за первое полугодие 2023 года.