Путин раскрыл дела Пригожина в Африке

Бизнесмен Евгений Пригожин занимался в Африке деятельностью в области добычи нефти и газа, а также извлечения драгоценных металлов и камней. Эти подробности о коммерческих предприятиях предпринимателя на африканском континенте стали известны благодаря заявлениям президента России Владимира Путина, как сообщает агентство ТАСС.

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Согласно высказыванию Путина, Евгений Пригожин демонстрировал выдающиеся профессиональные способности в мире бизнеса. Его трудовая активность распространялась не только на африканское пространство, но и на территорию России. Важно подчеркнуть, что именно 23 августа, в день аварии его бизнес-джета, Пригожин вернулся из Африки. В России он поддерживал рабочие связи с "некоторыми официальными лицами".

Президент обеспокоен произошедшим и заверил, что следствие по обстоятельствам катастрофы, которая произошла с самолетом, где находились Евгений Пригожин и ключевая фигура частной военной компании "Вагнер" Дмитрий Уткин, будет проведено тщательно и до самого конца.

23 августа произошла авиационная катастрофа, в ходе которой разбился бизнес-самолет, принадлежащий Евгению Пригожину. Он был основателем и руководителем частной военной компании "Вагнер". В числе пассажиров также находился Дмитрий Уткин, ключевая фигура в структуре этой организации. Одной из возможных версий происшедшего считается наличие взрывного устройства в отсеке шасси самолета.