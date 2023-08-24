Путин: Пригожин был человек сложной судьбы, но добавился нужных результатов

Президент России, Владимир Путин, рассказал о своем долголетнем знакомстве с бизнесменом Евгением Пригожиным, начиная с 1990-х годов. В своем выступлении для РИА Новости, глава государства поделился этой информацией.

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По словам президента, Евгений Пригожин - это человек с захватывающей и сложной судьбой, который всегда достигал важных результатов как для себя, так и для общества. Президент подчеркнул, что бизнесмен был готов предпринимать сложные шаги, когда речь шла о благе страны. «Евгений Пригожин обладал выдающимися способностями и успешно осуществлял предпринимательскую деятельность не только в России, но и за рубежом, в частности - в Африке», – отметил Владимир Путин.

Президент также отметил, что Евгений Пригожин вернулся из своей работы в Африке в тот же день, когда произошла трагедия - крушение его частного бизнес-джета 23 августа. Он добавил, что бизнесмен активно занимался вопросами добычи нефти, газа и драгоценных металлов.

Среди погибших на борту были как сам бизнесмен, так и ключевая фигура «Вагнера», Дмитрий Уткин. Следствие рассматривает версию, согласно которой причиной катастрофы могла стать бомба, размещенная в отсеке шасси самолета.