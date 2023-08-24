Всего погибли 10 человек. Что о них известно

В результате авиакатастрофы под Тверью погибли 10 человек, находившихся на борту самолета бизнесмена и основателя частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина. В числе погибших оказались сам Евгений Пригожин, а также высокопоставленные члены его компании, включая Дмитрия Уткина (по прозвищу Вагнер) и Валерия Чекалова. Информация о жертвах катастрофы была опубликована в официальном Telegram-канале Росавиации.

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Среди погибших на борту самолета Евгения Пригожина следующие личности:

- Евгений Пригожин — основатель ЧВК "Вагнер" и группы компаний "Конкорд";

- Дмитрий Уткин — командир ЧВК "Вагнер", известный как Вагнер, считавшийся правой рукой Пригожина;

- Валерий Чекалов — заместитель Пригожина в ЧВК "Вагнер", ранее бизнесмен;

- Евгений Макарян — боец ЧВК "Вагнер";

- Александр Тотмин — боец ЧВК "Вагнер";

- Сергей Пропустин — боец ЧВК "Вагнер";

- Николай Матусеев;

- Алексей Левшин — пилот;

- Рустам Каримов — второй пилот;

- Кристина Распопова — бортпроводница.

Катастрофа самолета произошла недалеко от поселка Куженкино в Тверской области 23 августа. Самолет выполнял маршрут из Москвы в Санкт-Петербург. Очевидцы сообщали о двух громких звуках перед крушением. Исследуются несколько версий причин авиакатастрофы, включая ошибку в пилотировании, технические поломки и воздействие внешних факторов.

Представители Росавиации подчеркнули, что полет был совершен в соответствии с выданным официальным разрешением.