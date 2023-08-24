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Депутат Селезнев: США не смогут отказаться от урана из России, закупки увеличены вдвое
США назвали зависимыми от одного российского ресурса

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"Без российского урана, американские ядерные объекты, работающие на ядерном топливе, не смогли бы функционировать," заявил Валерий Селезнев, первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике. В беседе с "Лентой.ру" он разъяснил резкое увеличение закупок из России американскими компаниями.

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Согласно Селезневу, увеличение закупок ядерного топлива у России вновь подтверждает применение США так называемых псевдо-санкций. Депутат подчеркнул, что санкции используются для оказания давления на "партнеров" из западного блока, оставляя незатронутыми свои интересы. "Это своего рода двойные стандарты," добавил он.

Селезнев отметил, что Соединенные Штаты осознают, что полное отказывание от российского урана на данный момент невозможно, учитывая, что Россия контролирует значительную долю мировых запасов урана. "Россия владеет до 40% всех мировых запасов урана, непосредственно или косвенно. Поэтому мы с самого начала спокойно относились к возможности санкций против нашей атомной промышленности, включая сырьевой сектор," пояснил Селезнев.

Эксперты отмечают, что американские спекулянты также воспользуются новыми возможностями для получения прибыли, аналогично тому, как они поступили с изменением поставок топлива. Таким образом, ситуация на мировом рынке остается без изменений.

Ранее в этом году Соединенные Штаты значительно увеличили закупки урана-235 у России. Объемы поставок ядерного топлива выросли в 2,2 раза. За первые шесть месяцев 2023 года объем поставок топлива увеличился с 188 до 416 тонн, достигнув максимального уровня с 2005 года. США заплатили за эти поставки 696,5 миллиона долларов, что является рекордом с 2002 года.

Мировые цены на ядерное топливо начали расти в конце июля после вооруженного переворота в Нигере и отказа военных властей страны поставлять уран во Францию.

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