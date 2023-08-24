Минобороны заявило об уничтожении украинских беспилотников

За прошедшие 24 часа российские военные уничтожили 42 украинских беспилотных летательных аппарата в различных районах Луганской и Донецкой народных республик, а также на территориях Запорожской, Херсонской и Харьковской областей. Министерство обороны подтвердило эту информацию.

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Также было зафиксировано перехватывание четырех реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS с помощью российских средств противовоздушной обороны.

Вчера, 23 августа, Министерство обороны сообщило об уничтожении 18 беспилотных аппаратов Вооруженных сил Украины. С начала проведения специальной военной операции были ликвидированы 462 самолета, 246 вертолетов и 6012 беспилотных дронов украинской армии.

Кроме того, 23 августа в 11:30 российские войска уничтожили беспилотный аппарат типа "самолет" над территорией Белгородской области. Это действие помогло предотвратить попытку Украины совершить "террористическую атаку", как заявило оборонное ведомство.