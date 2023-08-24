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Минобороны заявило об ударе высокоточным оружием по центру принятия решений ВСУ
Армия России нанесла удар по центру принятия решений ВСУ

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Российские вооруженные силы совершили удар по центру принятия стратегических решений украинской армии, как сообщает генерал-лейтенант Игорь Конашенков, официальный представитель Министерства обороны.

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Используя высокоточное дальнобойное оружие с морской и наземной базой, российская армия успешно атаковала и поразила цель. "Мы достигли запланированной цели этого удара," - подчеркнули в Минобороны.

В последние 24 часа российские военные отразили пять атак со стороны украинских сил на направлении Купянска. Военнослужащие Западной группировки российских войск, действующие в рамках специальной военной операции, успешно сдержали наступление украинской стороны. Украинские силы понесли значительные потери: до 50 человек, а также были уничтожены две единицы американской бронетехники и три гаубицы M777.



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