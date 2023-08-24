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В Кузбассе никто из участников предвыборных теледебатов не пришел на эфир
Никто из участников предвыборных дебатов в российском регионе не пришел на эфир

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В Кемеровской области состоялись предвыборные теледебаты между КПРФ и ЛДПР, но ни один из участников не присутствовал на эфире. Как сообщает информационный портал «Коммерсантъ — Центральная Сибирь», передача, запланированная для обсуждения вопросов регионального законодательства, оказалась без участников.

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Планировалось, что представители обеих партий, участвующих в выборах в региональное законодательное собрание, выступят в эфире. Однако ни один политик не явился в студию телеканала «Россия 1 Кузбасс», где должны были проходить дебаты.

Андрей Торопов, ведущий телеканала, пояснил зрителям, что из-за отсутствия участников дебатов, телеканал продолжит свою нормальную программу.

Представители КПРФ и ЛДПР объявили, что не смогли присутствовать на эфире из-за участия в других мероприятиях. Коммунисты проводили встречу с избирателями, а представители ЛДПР встречали главу своей политической силы, Леонида Слуцкого, приехавшего в Кемеровскую область.

Согласно российскому законодательству, телеканалы обязаны бесплатно предоставлять время для проведения предвыборных дебатов и агитационных роликов партий перед выборами.

Ранее также сообщалось, что кандидаты в депутаты были замечены в конфликте из-за организации очистки пруда в Москве. Каждый из них стремился принять участие в этом мероприятии, и инцидент был заснят на видео.

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