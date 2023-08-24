Почему мог рухнуть самолёт с Пригожиным

Основатель частной военной компании (ЧВК) "Вагнер", Евгений Пригожин, погиб в результате авиакатастрофы в Тверской области. Информацию о произошедшем подтвердило Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), опираясь на данные пассажирского списка.

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На борту бизнес-джета Embraer-135, выполнявшего рейс, находились помимо Пригожина командир ЧВК Дмитрий Уткин, а также другие пассажиры, включая Николая Матусеева, Валерия Чекалова, Александра Тотмина, Евгения Макаряна и Сергея Пропустина, а также члены экипажа.

Информацию о гибели Пригожина предоставил Владимир Рогов, председатель движения "Мы вместе с Россией", который получил подтверждение о произошедшем от представителей ЧВК "Вагнер".

На месте крушения самолета были обнаружены тела всех десяти пассажиров. Однако детали обстоятельств катастрофы пока не разглашаются. Из-за серьезных повреждений тел и ожогов может потребоваться проведение ДНК-экспертизы для их идентификации.

Разбившийся самолет принадлежал компании "МНТ-Аэро", специализирующейся на бизнес-перевозках. Расследование авиакатастрофы рассматривает несколько версий, включая ошибку пилотирования, технические проблемы и воздействие внешних факторов. Следственный комитет России начал уголовное дело по статье 263 Уголовного кодекса РФ.

Специальная комиссия Росавиации начала собственное расследование, подчеркнув, что полет был осуществлен на основании официального разрешения на использование воздушного пространства. Самолет совершал перелет из Москвы в Санкт-Петербург. Свидетельства очевидцев говорят о слышных хлопках перед крушением, и доступное видео показывает, что самолет начал терять высоту в воздухе, скрылся за деревьями и потерпел аварию.