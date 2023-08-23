В Польше пригрозили Украине «медленной агонией»

Украине угрожает длительный упадок из-за продолжающегося военного конфликта и отсутствия перспективы его разрешения. Польский генерал Вальдемар Скшипчак выразил эту озабоченность в статье для издания Wprost.

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Согласно его анализу, для достижения завершения конфликта на Украине наилучшим вариантом может стать использование корейского сценария — заморозка передовой линии и закрепление её как временной границы. Такой метод уже находит своё применение между Северной и Южной Кореей.

"Отсутствие перспективы разрешения конфликта предвещает постепенное ухудшение положения Украины", — отмечает генерал Скшипчак в своей публикации. Он также предупреждает об угрозе массового оттока украинцев из страны.

Ранее бывший постпредставитель Германии при ООН и ОБСЕ Рюдигер Людекинг выразил критику в адрес Запада за поставки оружия Украине. С его точки зрения, страны Запада слишком настойчиво настаивают на предоставлении вооружений Украине.