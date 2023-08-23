В России предложили усилить оборону Черного моря из-за самолетов-разведчиков

Иностранные самолеты-разведчики, выполняющие полеты над Черным морем, ищут уязвимости в российской системе обороны, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам. В беседе с "Лентой.ру" он предложил усилить защиту этой акватории из-за частых полетов самолетов стран НАТО над ней.

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"Россия в данной ситуации может предоставить такой же конкретный и инструментальный ответ, связанный с укреплением всех структур своей военной и технической безопасности в соответствующем регионе. Решения об усилении российских вооруженных сил за последнее время уже были приняты", — отметил депутат.

Зона Черноморского региона находится в центре внимания как Вооруженных сил России, так и российских спецслужб. В последнее время самолеты-шпионы из стран Североатлантического альянса чаще совершают полеты над Черным морем из-за обострения ситуации в Украине.

Основная цель таких полетов — выявить слабые места в системе противовоздушной обороны и других способах защиты российского воздушного, сухопутного и водного пространства с целью нанесения точечных ударов, имеющих серьезные экономические и политические последствия.

В числе потенциальных целей — разрушение важных инфраструктурных объектов, таких как Крымский мост, а также крупных предприятий и других ключевых инженерных сооружений. Такие действия могут не только причинить ущерб, но и вызвать негативное отношение внутри России, где будут считать, что государство не обеспечивает должную защиту и безопасность.

Активизация разведывательных действий со стороны НАТО направлена на поддержку Украины. Рекордное количество иностранных разведывательных самолетов было зафиксировано 22 августа над Черным морем и над Румынией. Среди них — Boeing E-3 Sentry, Boeing KC-135R Stratotanker, Lockheed EP-3E Aries II ВМС США и Bombardier Challenger 650 ARTEMIS. Последний, хоть и выглядит как гражданский самолет, оснащен оборудованием для перехвата сообщений.