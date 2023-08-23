Лидер Китая призвал БРИКС содействовать деэскалации

Государства БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика) должны активнее способствовать уменьшению напряженности в мировых конфликтах. Таков призыв, который прозвучал на саммите этой международной организации от председателя Китая Си Цзиньпина. Согласно информации, предоставленной агентством ТАСС, он подчеркнул важность роли посредника в решении ключевых вопросов и настаивал на активной поддержке политических решений и снижении конфликтных ситуаций.

реклама

Си Цзиньпин также подчеркнул, что государства БРИКС обязаны оказывать взаимную помощь в решении проблем, затрагивающих их общие интересы. Он отметил необходимость придерживаться пути мирного развития и активно способствовать разрешению сложных ситуаций.

Ранее Си Цзиньпин, как и Владимир Путин, высказался за ускорение процесса расширения группы БРИКС. Он подчеркнул, что важно максимально использовать потенциал этой платформы для достижения общих целей и создания благоприятного мирового порядка.