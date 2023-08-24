Финляндия начала подготовку нового пакета военной помощи Украине

Финляндия начала подготовку нового, 18-го по счету, пакета военной помощи для Украины. Премьер-министр страны Петтери Орпо поделился этой информацией на официальном сайте правительства.

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"Мы примем решение и поделимся подробностями на этой неделе", - сказал политик во время пресс-конференции в Киеве. Помимо этого, Финляндия также планирует активно участвовать в процессе восстановления Украины и разрабатывает план сотрудничества. Петтери Орпо отметил, что страна намерена внести свой вклад в зеленые технологии, образование, цифровизацию и энергетику.

Общая помощь Украине со стороны Финляндии превышает 1,7 миллиарда евро. Ранее было предоставлено 17 пакетов военной помощи на сумму 1,2 миллиарда евро.

Президент Финляндии Саули Ниинисте высказал мнение, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе может стать площадкой для переговоров между Россией и Украиной в 2025 году, когда Финляндия будет председательствовать в организации.

В июле было объявлено о поставке 17-го пакета военной помощи Украине от Финляндии. Этот пакет включал, помимо прочего, дополнительное зенитное вооружение и боеприпасы.