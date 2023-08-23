В Финляндии заявили о приближении российской подводной лодки

Вблизи финского города Ханко, на юго-западном побережье, по информации от телерадиовещательной корпорации YLE, предположительно была обнаружена российская подводная лодка.

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Как указано в сообщении YLE, ссылаясь на свидетельство очевидцев, сообщила, что подводная лодка, двигаясь на поверхности, была замечена у берегов Ханко вечером во вторник. Согласно изданию, это была подводная лодка класса "Кило", производство которой началось в 1980-х годах.

Используемый термин "класс "Кило" является обобщенным и употребляется для обозначения российских подводных лодок "Палтус" и "Варшавянка", как подробно описано в сообщении.

Сообщается, что обнаружение российской подводной лодки в Финском заливе не представляет ничего необычного, так как из-за невеликой глубины залива подводные лодки периодически всплывают для того, чтобы предостеречь гражданские суда об возможной опасности.

Ранее Росавиация выразила благодарность Финляндии и Эстонии за оказанную помощь трем российским самолетам, попавшим в грозу над Финским заливом 17 августа. Эти две страны предоставили воздушное пространство для прохождения авиалайнеров компаний "Россия", "Северный ветер" и "Уральские авиалинии", обеспечив безопасное обслуживание российских самолетов.