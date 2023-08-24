БРИКС выступает против западной гегемонии, поддерживая справедливый мировой порядок

Коллективные усилия стран-участниц БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика) нацелены на защиту интересов регионов "Глобального Юга". Президент ЮАР, Сирил Рамафоса, подчеркнул важность этой инициативы и поддерживание сотрудничества по достижению этой цели. Важным аспектом является активное продвижение интересов стран "Глобального Юга" и стимулирование индустриально развитых наций к соблюдению обязательств в области экологии, как подчеркнуто в его заявлении.

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Президент Рамафоса также подчеркнул, что страны БРИКС играют важную роль в поддержке инициатив в сфере климатических изменений. Он выразил обеспокоенность и необходимость содействия странам "Глобального Юга" на мировой арене.

Ранее Владимир Путин, президент Российской Федерации, отметил укрепление роли БРИКС как влиятельного игрока на мировой арене. Он подчеркнул, что блок выступает против гегемонии западных стран и практик неоколониализма в мировой политике, стремясь к справедливому и равноправному мировому порядку.